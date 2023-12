São Paulo supera 60 mil sócios, mas plano gera impasse por final; entenda

O São Paulo superou, nos últimos dias, a marca de 60 mil sócios torcedores ativos e quase dobrou o número que registrava havia dois meses. Os números criam um problema para a final da Copa do Brasil.

Uma regra de prioridade pode fazer com que só 8,7 mil deles esgotem todas as até 44 mil entradas comercializadas pelo clube para a final da Copa do Brasil. O São Paulo decide o título com o Flamengo no próximo dia 24, uma semana depois de jogar no Maracanã.

Só na última semana, cerca de seis mil pessoas aderiram ao plano “Diamante”, que dá ao associado o direito de comprar até cinco ingressos: um por um preço simbólico de R$ 0,30, e o de outros quatro “convidados” pelo valor cheio da entrada — que varia a cada partida.

O São Paulo diz que vai manter a regra para a final com o Flamengo. O clube tinha, até sexta-feira (1°), cerca de 13,7 mil assinantes do plano em questão, que custa R$ 200 ao mês. Os sócios do “Diamante” têm prioridade para a aquisição de ingressos, mas não a garantia de que conseguirão comprar entradas.

Se estas 8,7 mil pessoas exercerem o direito de comprar cinco entradas cada, esgotam-se os 44 mil ingressos que serão comercializados pelo São Paulo -os demais bilhetes são de camarotes, cadeiras cativas ou do setor visitante.

Não há sistema de “fila virtual” para a compra, fato que aprofunda o problema e cria a “sorte” como fator para o torcedor conseguir assistir à decisão do Morumbi. O impasse não ocorria justamente pelo número de sócios, que cresceu abruptamente nas últimas semanas. Contra o Corinthians, por exemplo, o torcedor comum teve chance de adquirir ingressos -até porque os próprios assinantes não os esgotaram.

Há dois meses, os mais de 36 mil sócios ocupavam cerca de 10 mil lugares em jogos no Morumbi, que tem capacidade para receber pouco mais de 60 mil pessoas. Neste contexto, o “Diamante”, de R$ 200 mensais, só fazia sentido a quem buscava comodidade, já que, financeiramente, havia uma série de opções mais baratas e com descontos -quem assina o plano “Branco”, por exemplo, gasta menos de R$ 200, entre mensalidade e entradas, para ir a cinco jogos em um mês.

Esse cenário mudou quando o torcedor tricolor percebeu que os ingressos do jogo contra o Corinthians poderiam se esgotar rapidamente, como de fato aconteceu: o número de sócios cresceu exponencialmente.

Agora os sócios “Diamante” não param de crescer: na segunda-feira (28), eles eram 15% da base de sócios. Na sexta-feira (1°), já eram 22% do total.

Com informações da Folhapress.

