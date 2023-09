Instituto de Yóga difunde a prática em projeto social

Instituto de Yóga Clássico difunde a prática em projetos sociais e com valores acessíveis

Em contrapartida ao estresse, exaustão e ansiedade, a ioga é uma prática que é considerada excelente alternativa para acalmar a mente e ter uma rotina mais saudável. No entanto, o recurso financeiro pode ser um percalço para que algumas pessoas a adotem no dia a dia. A fim de propagar e popularizar o exercício, o Instituto de Yóga Clássico Cristina López tem como um de seus princípios difundir a prática para diferentes públicos e em lugares diversos.

“Um dos motivos que levaram a escola a estimular o lado social foi que não queríamos mercantilizar a ioga, sendo uma atividade acessível apenas para quem tem condição de vir à escola e pagar, pois desta forma limitaria-se muito o acesso das pessoas a esta filosofia e a seus benefícios. Desse modo, não atingiríamos determinadas pessoas que estariam precisando de algum tipo de ajuda, de um meio alternativo para cuidar da saúde”, explica, o professor e proprietário do instituto, Marco Antônio Gerevini.

Transformando palavras em prática, Marco, que há 22 anos é mestre de ioga, comenta que, por diversas vezes, o instituto forneceu atividades gratuitas no Parque das Nações Indígenas e projetos voltados a grupos em situações de vulnerabilidade, como ioga para mulheres que sofreram violência doméstica, em tratamento de doenças cancerígenas e atividades no presídio feminino Irmã Zorzi. Essa conduta é língua comum na instituição, que se preocupa com o bem-estar coletivo e com uma vida mais saudável por meio da ioga. “O mundo anda muito materialista, muito voltado ao financeiro, apenas, e nós, aqui, acreditamos que se temos um dom, podemos doar uma fração dele às pessoas mais necessitadas, levando conforto, conhecimento, saúde e luz a essas pessoas. que talvez estão passando por momentos sombrios”, esclarece Marco.

A ioga é considerada uma prática benéfica ao controle da ansiedade, tensões e outros malefícios, tendo em vista que é uma atividade que contribui para concentração, exercícios de respiração, estimula a flexibilidade e fortalece os músculos. São diversos os exercícios voltados para o equilíbrio da mente e do corpo, que contribuem para a redução da ansiedade e aumentam a sensação de calma e relaxamento. Os benefícios são inúmeros e a atividade abrange todas as faixas etárias. Marco comenta que a melhor idade já é adepta à ioga, considerando que procuram por um exercício que beneficie o corpo e a mente. Os homens são outro público que é recorrente. Além de procurar burlar o estresse do dia a dia, eles a praticam como complemento para outros exercícios, destaca o professor.

“Os idosos voltaram-se há muito tempo à ioga, já estando consolidada neste público, que não vê a academia como preferência e opta por uma atividade mais suave, mais sútil, sem a música alta e todo o agito que há em outros espaços. Já os homens aceitaram a ioga há muitos anos em nossa cidade e Estado. Aqui, na Capital, temos inúmeras pessoas do gênero masculino fazendo a prática regularmente, sendo utilizada como ferramenta para combater o estresse e para o complemento de outros exercícios, como academia, lutas e esportes diversos”.

Quanto às crianças, o professor ressalta que a ioga é uma atividade de suma importância para o público infantil, pois, além de estimular a parte sensorial, contribui para o desenvolvimento de reflexos, auxilia na parte cognitiva e para a socialização. Além de diminuir o estresse e ansiedade, que também afeta a criançada.

O Instituto

Fundado em 1998, pela mestra Cristina López, que trouxe para Campo Grande a prática da ioga clássica, técnica precursora. Pioneiro, o instituto fornece uma programação de aulas que busca atender a todas as idades, e as atividades são realizadas em conjunto, não havendo distinção entre iniciantes ou avançados, pois as técnicas seguidas são estabelecidas pela ioga, sempre compreendendo os alcances e limitações de cada aluno. O diferencial do instituto destaca-se pela sua preocupação com o viés social, sua vontade e preocupação de levar a pratica para todos. Além das iniciativas sociais, o instituto também propõe uma grade de aulas com valores acessíveis, visando sempre à popularização e acessibilidade da atividade. Conforme as explicações de Marco, em 2006, a ioga aumentou subitamente em Campo Grande, em decorrência de conteúdos televisivos e outras mídias que abordavam a prática. Além disso, o professor revela que o instituto também corroborou, de maneira indireta, para a propagação. “Trouxemos ao Estado o primeiro curso de professor e instrutor de ioga do Centro-oeste e, desta forma, formamos mais de 200 profissionais, que atuam em Campo Grande, cidades do interior e até mesmo em outros Estados”, afirma o professor.

Cinco dicas valiosas para driblar ansiedade, tensões e outras ‘neuras’ do dia a dia

Cuidando do corpo e da mente

Para enfrentar a ansiedade, cuidar do corpo e da mente é fundamental. Atividades como corrida e meditação não apenas produzem endorfina, promovendo o bem-estar, mas também melhoram a autoestima. A meditação “mindfulness” pode reduzir a ansiedade, conforme pesquisa da Michigan Technological University. Além disso, exercícios respiratórios, ioga e pilates proporcionam controle e alivio, conforme o psicanalista Hélio Deliberador.

Rotina saudável

Estabelecer uma rotina saudável é outra estratégia poderosa para lidar com a ansiedade. Aderir a uma alimentação equilibrada, evitando o consumo excessivo de álcool, que apesar de proporcionar relaxamento imediato, pode levar a problemas de saúde e abuso. Açúcar e cafeína em excesso também devem ser evitados, pois podem agravar os sintomas ansiosos.

Descanso é essencial

Dormir o suficiente e com qualidade é fundamental para equilibrar corpo e emoções, prevenindo a ansiedade. Para melhorar o sono, crie ambientes tranquilos e siga uma rotina de descanso com horários regulares. Evite preocupações antes de dormir. Aplicativos de meditação, como Calm e HeadSpace, podem ajudar. Um sono adequado não só aumenta o bem-estar, mas também a produtividade diária.

Mídias sociais: use com moderação

As redes sociais se tornaram uma tentação constante em dias atuais. No entanto, o uso excessivo delas pode agravar a ansiedade, levando ao isolamento emocional e dependência virtual. Pode até distorcer a realidade ao idealizar relações on-line. Em vez de ficar preso às telas, quem sofre de ansiedade pode explorar hobbies como leitura, jardinagem ou ações solidárias.

Ajuda profissional

Em situações mais severas, quando a ansiedade causa sério sofrimento e prejudica a vida social e profissional, as mudanças na rotina e nos hábitos diários podem não ser suficientes. Nessas circunstâncias, é fundamental buscar ajuda profissional, como a orientação de um médico ou psicoterapeuta. Eles podem fornecer o suporte necessário para enfrentar a ansiedade de maneira eficaz e recuperar o bem-estar emocional. Não hesite em buscar ajuda, quando necessário.

