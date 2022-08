São Paulo joga bem, mas não segura o ataque letal do Flamengo

O Flamengo venceu por 3 a 1 o São Paulo na noite de ontem (24), no Morumbi, em partida válida pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O tricolor jogou bem, criou boas oportunidades e foi melhor na melhor parte do tempo. Entretanto, esbarrou no ataque letal do melhor time do país.

Foi assim que chegamos até aqui e é assim que iremos até o fim: JUNTOS. Os primeiros 90 minutos já foram e temos mais 90 pela frente. VAMOS! 🔴⚫ #CRF #VamosFlamengo 📸 @mcortesdasilva8 / CRF pic.twitter.com/eVvARk2Zi5 — Flamengo (@Flamengo) August 25, 2022

Rodrigo Nestor marcou para o São Paulo. Já pelo lado rubro-negro, João Gomes, Gabriel e Everton Cebolinha fizeram o placar.

As mais de 51 mil pessoas testemunharam um São Paulo agressivo e resiliente. O Tricolor chutou 26 vezes ao gol, controlou boa parte do jogo e incomodou o rival. Mas logo no início do jogo, o Flamengo já mostrava o poder de seu time. Aos 12 minutos da primeira etapa, o time de Dorival Junior já ganhava a partida.

Como foi São Paulo x Flamengo

O jogo começou equilibrado. Logo no início, a partida já mostrava que seria um belo espetáculo. Criando boas jogadas, principalmente com Patrick, que foi o melhor jogador são-paulino, o São Paulo já mostrava que não tinha medo de jogar bola. Entretanto, pagou o preço logo no começo. Em um contra ataque mortal, a bola foi cruzada para João Gomes que tocou de cabeça. A bola foi lentamente no canto esquerdo de Jandrei.

Após o gol, o tricolor continuou jogando bem. Patrick teve uma chance clara, mas o forte chute parou no travessão.

A diferença de qualidade técnica entre as equipes ficou clara. Foram dez finalizações contra apenas três do Rubro-Negro. Mas parecia que todas as vezes que o rubro-negro chegava, ele trazia muito perigo ao gol de Jandrei.

Contra o Flamengo, a equipe adversária precisa minimizar os erros ao máximo, e o São Paulo acabou cometendo uma falha no ataque que custou caro. Em contra-ataque rápido iniciado por Arrascaeta e com participações de Vidal e Rodinei, Everton Ribeiro chutou forte após cruzamento, Jandrei espalmou e deu rebote nos pés de Gabigol, que só empurrou para o fundo do gol e ampliou para o Rubro-Negro.

Apesar do domínio e da superioridade nas finalizações a gol no primeiro tempo (5 a 1), o Tricolor pecou no meio-campo. Igor Gomes viveu noite ruim tecnicamente, e Ceni apostou em Galoppo para elevar o nível do setor e criar alternativas de ataque.

O abatimento foi instantâneo, entretanto o São Paulo não desistiu e diminuiu o placar. Rodrigo Nestor bateu na entrada da área, a bola deu uma leve desviada e entrou no canto do goleiro de Santos. O gol deu esperança, mas ela logo foi destruída com mais um gol do Flamengo. Everton Cebolinha fez bela jogada e bateu forte. Final de jogo, 3 a 1 Flamengo.

O jogo de volta acontece no dia 14 de setembro, às 21h45 (Brasília), no Maracanã. O Tricolor precisa de 3 gols de diferença para se classificar. Em caso de vitória são paulina por 2 gols de diferença, a partida vai para os pênaltis.

