Serc/UCDB goleia Sogipa e avança para as quartas de finais da Copa Mundo

A Copagaz/Serc/UCDB fez a lição de casa e venceu na noite de ontem (24), as gaúchas do Faculdade Sogipa por 7 a 3, pela Copa Mundo de Futsal Feminino. Com este resultado, a equipe sul-mato-grossense avançou para as quartas de finais, onde enfrentará hoje a noite (25), a atual campeã da Libertadores da América, o Taboão da Serra/ Magnus Futsal, às 20h. A entrada é gratuita.

Antes do início do jogo, o minuto de silêncio prevaleceu no ginásio Guanandizão, em homenagem a Pietra Medeiros, atleta do Taboão da Serra/ Magnus, que faleceu na semana passada aos 20 anos, por conta de uma doença auto-imune.

A partida iniciou com as duas equipes se estudando e sem muita emoção. Quem abriu o placar foi as gaúchas, com Pietra, camisa 5. A atleta do Faculdade Sogipa aproveitou a linha de defesa aberta da equipe sul-mato-grossense e abriu o placar para o time de Porto Alegre. 1 a 0, Sogipa.

O gol das gaúchas acendeu a equipe da Serc, que logo após, Kamila, camisa 10, empatou a partida em 1 a 1. A equipe de Campo Grande aproveitou o embalo e foi para cima das meninas do Faculdade Sogipa. O segundo gol foi de Thais, camisa 5. 2 a 1.

Assustadas com o volume de jogo da Serc/ UCDB, as gaúchas tentaram respirar na partida e em outra chance rara de ataque, Badin, camisa 15, empata a partida em 2 a 2.

Com igualdade no placar, o jogo começou a entrar em ares de dramaticidade, e logo após o empate do Faculdade Sogipa, Bruninha, camisa 4, aproveitou a falha de defesa do Sogipa e fez o terceiro gol, colocando a Serc/ UCDB novamente em vantagem no placar. Antes de finalizar o primeiro tempo, a Serc conseguiu estender o placar, com gol de Júlia, camisa 14. 4 a 2, para a equipe de MS.

Com vantagem no placar, o segundo tempo iniciou com a Faculdade Sogipa indo para o ataque, na tentativa de diminuir o resultado. E conseguiu. Aos 2 minutos do segundo tempo, Carlinha, camisa 22, fez o terceiro gol das gaúchas. 3 a 2.

Apesar do terceiro gol do Faculdade Sogipa, o jogo estava controlado pela equipe de Mato Grosso do Sul. Logo após, aos 8 e 12 minutos da segunda etapa, Kamila, camisa 10 e artilheira da Copa Mundo de Futsal com 7 gols, fez mais dois gols e ampliou o placar para 6 a 3.

O sexto gol, abateu as gaúchas em quadra. O técnico Aroldo, um dos destaques do Faculdade Sogipa, fez de tudo para levantar sua equipe, mas sem sucesso. Antes do apito final, Luana, camisa 8, fez o sétimo gol e fechou o placar em 7 a 3, Copagaz/Serc/ UCDB.

As gaúchas do Faculdade Sogipa se despedem da Copa Mundo de Futsal Feminino. “Viemos para a Copa Mundo com muita pressão, até porque o meu receio era de estar aqui com uma equipe amadora. Outra coisa fantástica foram os adversários da competição. Tivemos aqui a escola europeia (Normanochska) e a parte tática do futebol argentino que é espetacular (Pinocho). Hoje enfrentamos a atual campeã brasileira (Copa Brasil). Tive o prazer de instruir minhas meninas para se divertir e jogar futsal, por isso saio hoje daqui com muito orgulho da minha equipe. Saímos da Copa Mundo de cabeça erguida e fortalecidos para as próximas competições. Se tiver uma vaga, volto para Mato Grosso do Sul ano que vem com muito orgulho, até porque a estrutura que recebemos aqui, não temos no Rio Grande do Sul. Só digo a todos, parabéns!”, disse o técnico do Faculdade Sogipa, emocionando com os olhos lacrimejando de emoção.

“Ontem fizemos um bom jogo e hoje a gente entrou com uma enorme pressão de vencer e se garantir na liderança do campeonato. Por isso o nosso futebol não fluiu e o adversário, o Faculdade Sogipa conseguiu aproveitar os nossos erros. Amanhã, temos um adversário super complicado que é o Taboão da Serra e vamos se preparar para fazer um bom jogo, sem essa pressão de hoje”, relatou o técnico da Serc, professor Nando.

A Copagaz/Serc/UCDB volta em quadra hoje a noite, agora pelas quartas de finais contra o Taboão da Serra/ Magnus Futsal, às 20h. Quem vencer avança para as semifinais que serão disputadas amanhã no ginásio Guanandizão.

Acompanhe abaixo os jogos de hoje na Copa Mundo de futsal

As partidas acontecem no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, mais conhecido popularmente como Guanandizão, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

Acompanhe abaixo como ficou a tabela geral do Grupo A

Veja também a artilharia do campeonato