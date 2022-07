São Paulo estuda contratação de zagueiro do Manchester City

O São Paulo estuda a contratação do zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi. Atualmente, o jogador pertente ao Manchester City, porém esta emprestado ao clube português Estoril.

Sem jogar pela equipe de Manchester, Nahuel foi emprestado ao futebol português. Dessa forma, passou os três últimos anos no país. O atleta teve passagens pelo Porto B (2019/20), Moreirense (2020/21) e especialmente Estoril (2021/22), onde foi um dos principais destaques e titular absoluto da equipe.

Após o término desse último empréstimo, o zagueiro foi colocado em definitivo na lista de dispensa do clube inglês. Porém, agora o Manchester pretende vender o jogador, tanto que recusou um prolongamento do último contrato com o Estoril.

Os citizens admitem negociar 50% dos direitos econômicos do defensor venezuelano por cerca de 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões) e segurar os outros 50%. Até agora, o São Paulo não fez ainda qualquer oferta oficial.

Nahuel Ferraresi, de 23 anos, tem 19 jogos pela seleção principal da Venezuela. Fez toda a formação no futebol da Argentina, onde passou por Vélez Sarsfield, Ferro Carril e Nueva Chicago.

Problemas na zaga são-paulina

O São Paulo possui bons jogadores na zaga. O clube busca combinar a experiência de nomes como Miranda e a juventude de Diego Costa. Entretanto, a grave lesão de Robert Arboleda, titular da equipe, levou a diretoria a procurar alternativas no mercado, haja vista que o zagueiro não deve voltar esse ano.

Ao longo desta temporada, Igor Rabelo se tornou alvo da diretoria são-paulina. Entretanto, dificuldades financeiras travaram as negociações.

