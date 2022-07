Confira o resumo das principais novelas para esta segunda-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Hildegard hipnotisa Fábio e o agarra. Bárbara e Lourdes começam a desconfiar de Hildegard. Batista mandar comprar uma jóia para Joana e brinquedos para os filhos. Heitor pede que Kiki descubra o que Cosme comprou. Catarina leva Calixto à confeitaria, exige que ele não conte nada do que viu. Calixto promete guardar segredo. Kiki explica que Batista mandou comprar presentes para a amante. Joaquim conta com Lindinha para destruiir a fazenda de Petruchio. Bianca pede que Batista pague um advogado para Edmundo e fica sabendo que Teodoro vai pedi-la em casamento.

A Favorita

Flora diz a Zé Bob que Dodi e Donatela sempre estiveram juntos. Dodi diz a Donatela que fingiu estar do lado de Flora e descobriu que ela chantageou Salvatore. Dodi entrega as fotos de Salvatore para Donatela. Silveirinha dá dinheiro a Elza. Pedro fala para Gonçalo, Irene e Lara que Flora está manipulando todo mundo. Pedro pede para Gonçalo não abandonar Donatela. Greice fala para Céu que ela deveria ter morrido no lugar de Edivaldo. Elza dá o endereço do hotel fazenda onde Donatela está hospedada para Zé Bob.

Além da Ilusão

Joaquim garante à Isadora que irá protegê- -la após o casamento. Santa confronta Emília e Enrico. Cipriano se separa de Emília e afirma que ficará com Jojô. Lorenzo comemora seu casamento com Letícia. Isadora revela a Rafael que aceitou se casar com Joaquim. Giovanna não aceita abrigar Emília. Úrsula teme que Rafael os entregue para a polícia. Leônidas desconfia das intenções de Matias com Olívia. Onofre pede perdão à Lucinha. Inácio anuncia a Constantino que o cassino está à beira da falência. Benê vê Eugênio beijar Violeta.

Cara e Coragem

Marcela e Paulo se surpreendem com o depoimento de Jonathan. Leonardo afirma a Danilo que Jonathan não sabe que a morte de Clarice está ligada a sua pesquisa. Olívia se preocupa com o relacionamento abusivo entre Lou e Renan. Anita fica abalada ao falar sobre a tatuagem que teve que apagar. Marcela avisa Paulo que Jonathan é agora o principal suspeito no caso de Clarice. Moa conta para Pat onde escondeu a pesquisa da fórmula secreta. Andréa se reúne com o seu grupo de mulheres. Pat, Moa, Ítalo e Rico veem uma foto de Clarice e Andréa no mural da casa de eventos.

Pantanal

José Leôncio fica indignado quando Jove comunica que irá morar na tapera depois que se casar com Juma. Tadeu fica sensibilizado ao encontrar Guta. Zefa aceita o convite de Tadeu para assistir à roda de viola na fazenda. José Lucas revela a Tibério que não consegue tirar Juma da cabeça. Zefa fica abalada quando Tadeu se despe para tomar banho no rio. José Leôncio acredita que Juma quer afastar Jove dele. Marcelo pede a José Leôncio para conferir o gado antes de fechar a compra. José Leôncio desconfia de Marcelo, ao ver o interesse do rapaz por seus bois.

Carinha de Anjo

Estefânia e Solange encontram no quarto de Cassandra pôsteres, corações e montagens de Vitor com Paula, mãe da garota que faleceu. Estefânia fica chocada. Madre Superiora avisa que a partir de agora Lulu fica na semana igual as demais meninas e aos finais de semana na casa de Cristóvão e Fátima, como se fossem seus pais. Todos comemoram. Dulce Maria fica feliz com a notícia. Haydee encontra o quarto de Flávio todo quebrado. Cassandra fala com Bruna. Flávio assusta Haydee e diz que será duas vezes pior que Nicole.

