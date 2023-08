São Paulo envia ofício à CBF por arbitragem contra o Flamengo

O São Paulo vai enviar um ofício à CBF em protesto contra o VAR da partida de domingo (13) contra o Flamengo.

O clube tricolor paulista protesta contra a linha de impedimento traçada pela tecnologia. O lance deu origem ao pênalti e foi revisado pelo VAR.

“Vamos oficiar a CBF. É inadmissível situações como a atuação do VAR neste jogo com o Flamengo. Confiamos na seriedade da entidade, mas é preciso um zelo redobrado, ainda mais em partidas decisivas como será a desta quarta-feira. O advento tecnológico é para acabar com dúvidas, como com as linhas traçadas no impedimento, e quando com o VAR ainda temos questionamentos temos de contestar. Erros como esses podem até gerar contestações em eventos de grande magnitude, como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Chegamos de madrugada e já vamos tratar do assunto. Como sempre, manteremos contato com as autoridades para que ninguém seja prejudicado”, diz Julio Casares, presidente do São Paulo.

A preocupação do São Paulo é também com a partida decisiva da Copa do Brasil. O clube tricolor enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (16) em jogo que vale vaga na final.

