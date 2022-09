São Paulo enfrenta Atlético-GO em partida que vale vaga na final da Sul-Americana

O São Paulo enfrenta o Atlético-GO, hoje (1), às 21h30 (Brasília), valendo vaga na final da Copa Sul-Americana. O tricolor encara a partida como o principal jogo do ano, já que é a grande chance de conquistar um título na temporada.

É esperado um Morumbi cheio para a decisão. A torcida são-paulina vem sendo o combustível da equipe na temporada. Entretanto, os últimos resultados não foram bons. O time de Rogério Ceni teve duas derrotas em casa nos últimos dois jogos, por isso a equipe chega sob certa desconfiança.

Já o Atlético-GO vem a São Paulo em uma situação ainda pior. Vice lanterna do Brasileirão, o clube foi derrotado pelo Goiás no último jogo. O resultado levou à demissão do técnico Jorginho. A partida desta noite marca a estreia de Eduardo Baptista no comando da equipe. Enquanto luta contra o rebaixamento na Série A, na Sul-Americana o Dragão já faz a melhor campanha de sua história, mas sonha com a final.

O péssimo desempenho do Campeonato Brasileiro pode atrapalhar o ótimo desempenho nas copas. O clube chega pressionado dado o eminente rebaixamento e pode ser obrigado a abandonar a Sula caso a situação fique muito complicada na competição nacional.

Pelo lado paulista, o São Paulo vê na Sul-Americana uma forma de conquistar uma vaga na Libertadores. Distante do G4 no Brasileiro, clube viu essa possibilidade ficar longe nos pontos corridos.

Provável escalação para São Paulo x Atlético-GO

São Paulo

Ceni terá reforços para o jogo em Goiânia. Jandrei, que estava lesionado nos jogos contra o Ceará, já voltou ao time. Na zaga, Ferraresi foi inscrito e poderá atuar na vaga de Mirada, vetado por lesão. Gabriel Neves, recuperado de uma contusão no tornozelo, pode jogar.

Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Caio (cirurgia no joelho direito), Miranda (lesão no tornozelo), Nikão (lesão na coxa) e André Anderson (dores musculares), estão fora da partida

Time provável: Jandrei, Diego Costa, Ferraresi e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Atlético-GO

Em sua estreia, Eduardo Baptista muda o esquema tático do Atlético-GO, que vai do 4-3-3 para o 4-4-2, e promove quatro alterações no time. Saem Hayner, Arthur Henrique, Airton e Luiz Fernando (suspenso). Entram Dudu, Jefferson, Edson Fernando e Churín, que não pôde enfrentar o Goiás no fim de semana porque cumpriu suspensão.

Time provável: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato e Churín

