De novo: MS terá nova onda de frio neste fim de semana

Parece que a previsão não acertou quando disse que não haveria mais frio para Mato Grosso do Sul este ano. Uma nova massa de ar polar deve derrubar as temperaturas no Estado neste fim de semana, com a mínima chegando a 8ºC no município de Paranhos.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu um alerta nível laranja que indica perigo potencial, o declínio de temperatura deve valer a partir desta sexta-feira (02) às 23h, com fim no domingo (04), também as 23 horas. O declínio será maior que 5ºC, o que pode apresentar risco a saúde devido a mudança brusca de temperatura.

O alerta é válido para 35 municípios de MS. Também há previsão de chuvas pontuais devido a mudança climática, mas será rápida. Os termômetros voltarão a subir já na segunda-feira (05). A previsão indica mínima de 10ºC e máxima de 26ºC no domingo em Ponta Porã e região de Dourados. Em Campo Grande a mudança não deve ser sentida com tanta intensidade.

Baixa Umidade

O alerta do Inmet para esta quinta-feira (01) é de baixa umidade para quase todo Estado. O alerta amarelo, que índica perigo potencial, vale para os 73 municípios, incluindo Campo Grande. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais à saúde.

Já o alerta laranja, de alto perigo, indica umidade relativa do ar entre 20% e 12%, também com risco de incêndios e a saúde, com possibilidade de ressecamento da pelo, desconforto nos olhos, boca e nariz. O alerta vale para os 22 municípios da região norte de MS.

A Defesa Civil alerta para a população beber muito liquido, realizar atividades físicas em horários adequados e evitar exposição ao sol. Crianças, idosos e animais devem receber atenção redobrada.

