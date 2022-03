São Paulo e Cruzeiro avançam na Copa do Brasil após vitórias

Jogando no estádio do Morumbi, o São Paulo derrotou o Manaus por 2 a 0, na noite de ontem (16), e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil.

A vitória do Tricolor começou a ser construída aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Eder aproveitou rebote de chute de Rafinha para escorar. Oito minutos depois a vitória foi confirmada quando Diego Costa marcou de cabeça após cobrança de escanteio do lateral Reinaldo.

Classificação da Raposa

Quem também avançou na competição foi o Cruzeiro, que, graças a gols de Edu (dois) e Vitor Roque, superou o Tuntum por 3 a 0 em partida disputada no estádio Municipal Doutor Rafael Seabra.

Outros resultados de ontem: