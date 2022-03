No Mês da Mulher, Sidrolândia realiza a 1ª Cavalgada Especialmente Mulher

O mês de março é lembrado como o “Mês do Mulher”, e Sidrolândia está desenvolvendo algumas atividades especificamente ao público feminino. No sábado (19) a Coordenadoria da Mulher, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, realiza a 1° Cavalgada Especialmente Mulher. Até o momento 29 mulheres se inscreveram para participar.

A saída acontece às 8h na Escolinha Laçador do Bem e a chegada será no CTG Campos da Vacaria, onde as participantes serão recebidas com almoço. As inscrições se encerraram ontem (16). Os animais serão disponibilizados pela Assistência Social. As inscritas que queiram participar com o animal próprio é importante apresentar os exames de anemia e mormo dos mesmos, devido a exigência sanitária.

Informações pelo WhatsApp 67 3272-4470 e na Assistência, localizada na Rua Paraná, 1885, Jandaia.