São Paulo e Botafogo se enfrentam por vaga na semifinal da Libertadores da América

Nesta quarta-feira (24), São Paulo e Botafogo se enfrentam no estádio do Morumbi, em São Paulo, em busca de uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. A partida decisiva está marcada para as 20h30 (horário de MS), e quem vencer nos 90 minutos avança de fase. No primeiro confronto, disputado no Rio de Janeiro, o placar ficou no 0 a 0, o que deixa o duelo totalmente aberto. Caso ocorra um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O vencedor deste confronto enfrentará na próxima fase o classificado do duelo entre Peñarol-URU e Flamengo. O time carioca venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e está em vantagem na disputa.

O técnico Luís Zubeldía deve escalar o São Paulo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri. Já o Botafogo, comandado por Artur Jorge, deve ir a campo com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Além de São Paulo e Botafogo, outro confronto brasileiro agita a noite de Libertadores: Atlético-MG e Fluminense se enfrentam às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Tricolor carioca, atual campeão da competição, venceu o primeiro jogo por 1 a 0 no Maracanã e precisa apenas de um empate para garantir vaga na semifinal. Já o Atlético-MG precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis. O vencedor enfrentará o River Plate-ARG na semifinal.

Brasileirão também em campo nesta quarta-feira

Enquanto os olhos estarão voltados para a Libertadores, o Campeonato Brasileiro também terá partidas importantes nesta quarta-feira. Em jogo válido pela 16ª rodada, Bragantino recebe o Internacional às 18h. No mesmo horário, o Grêmio enfrenta o Criciúma em partida atrasada, com ambas as equipes buscando subir na tabela da competição.

