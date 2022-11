São Paulo bate Goiás, mas fica sem vaga na Libertadores

O São Paulo não teve dificuldades para bater o Goiás por 4 a 0 neste domingo (13), na Serrinha. Os visitantes controlaram o confronto da 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro do começo ao fim e, com tranquilidade, construíram a vantagem com os gols de Galoppo, Luciano, Marcos Guilherme e Juan.

Apesar do resultado, o São Paulo ficou sem a sonhada vaga na Libertadores. O Tricolor dominou a primeira etapa e conseguiu abrir o placar aos 19 minutos, na cabeçada de Galoppo. Os mandantes foram dominados e chegaram com perigo apenas uma vez, com Vinícius.

Durante a pausa, Calleri não estava satisfeito com o rendimento do time. Mesmo com a vantagem no marcador, o centroavante discutiu com Welington.

Depois de um bom começo do Goiás na segunda etapa, o São Paulo retomou o domínio e conseguiu ampliar a vantagem sem fazer muito esforço. Calleri recebeu de Léo pelo meio e rapidamente aciona Luciano, que ficou de frente para Tadeu e tirou do goleiro para marcar o segundo aos 25 minutos.

Seis minutos depois, Marcos Guilherme entrou sozinho na área, se enrolou e ela ficou para Talles, que devolveu para o camisa 95. Na segunda oportunidade, ele bateu firme para balançar a rede.

Já nos acréscimos, Juan recebeu de Talles em velocidade e avançou para deixar o dele e a vitória se transformar em goleada.

Com informações da Folhapress