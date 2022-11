Mulher é encontrada morta com sinais de estupro e marido se entrega

Por volta das 07h deste domingo (13), A DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) foi acionada para atender um feminicídio que aconteceu durante a madrugada, em uma residência localizada na Rua dos Pinheirais, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

No local foi constatado que a vítima fatal, Alexsandra Galvão de Arruda, apresentava um corte profundo na parte posterior do pescoço, até a bochecha do lado direito do rosto (quase degolada), estava deitada de bruços, em início de rigidez cadavérica.

A vítima estava também com a blusa levantada na altura dos seios, seus shorts abaixados até o tornozelo, preso apenas no tornozelo direito, sem roupas íntimas, motivo pelo qual suspeitou-se de delito contra a dignidade sexual (ou tentativa), e requisitou-se exame de sexologia forense.

Foram realizadas diligências nos arredores, porém nenhum vizinho ouviu nada de estranho, pois os quatro cachorros latem bastante costumeiramente, logo, a priori, qualquer grito ou barulho supostamente foi abafado pelos latidos dos cachorros.

O autor se entregou momentos após o delito

Em interrogatório, o autor não quis narrar a dinâmica dos fatos, porém confirmou que a faca apreendida foi utilizada para cometer o crime, que haviam ingerido bebida alcoólica horas antes.

Por fim, ele disse que tudo ocorreu após uma discussão sobre traição da parte da vítima que ficava provocando o autor. O autor foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de Feminicídio Consumado (artigo 121, Parágrafo § 2-A, inciso I, do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica, e foi representada por sua prisão preventiva.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba