Santos usará uniforme especial em homenagem a Pelé na estreia do Paulistão

A estreia do Santos Futebol Clube pelo Campeonato Paulista na noite de hoje (14) contra o Mirassol, na Vila Belmiro, às 19h30 (horário de MS), será repleto de homenagens ao Rei Pele, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022.

Segundo a assessoria do clube, o Peixe usará um uniforme com numerações voltaras ao Rei Pelé. Todas as camisas terão numerações e cálculos que leve ao número 10. A camisa também será modificada. O uniforme que será usado hoje a noite será um estilo retrô, com uma gola que remete ao uniforme usado por Pelé nos tempos em que atuava pela equipe santista. Além disso, na parte inferior terá uma mensagem de agradecimento ao Rei em diversos idiomas.

Os patrocinadores e o logo da equipe estarão na cor branca, enquanto a numeração dops jogadores na cor preta, como o escudo do Santos. Ainda de acordo com assessoria do clube e divulgado pela Espn, a camisa vai apresentar uma faixa preta no peito representando o luto, pela perda do Rei e uma coroa acima do escudo do Santos com um patch nas mandas escritas “Pelé Eterno”.

Em homenagem ao Rei Pelé, a Federação Paulista anunciou que o troféu do campeonato terá uma coroa no topo da taça e vai ter o nome de “Troféu Rei Pelé”.

O #MantoSagrado da estreia é mais que uma homenagem. É um agradecimento por tudo o que Pelé significa. É a nossa eterna e infinita gratidão. #ObrigadoRei 👑 pic.twitter.com/LVFCB69AUC — Santos FC (@SantosFC) January 14, 2023

