CBF divulga a tabela da Copa do Nordeste, com os quatro primeiros jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na madrugada de hoje (14), a tabela da Copa do Nordeste. O torneio é um dos principais campeonatos regionais do país. A disputa inicia no próximo final de semana, dia 21, e segue até 3 de maio, quando ocorrerá a final.

Conhecido popularmente como “Nordestão”, tem 16 participantes divididos em duas chaves nesta primeira fase. Segundo o regulamento, na semana passada já iniciou a pré-Copa do Nordeste, onde já foram definidos os últimos quatro classificados que são: Vitória, CSA, Ferroviário-CE e Santa Cruz.

As outras equipes já classificadas para competição são: Atlético-BA, Bahia, Campinense, Ceará, CRB, Fluminense-PI, Fortaleza, Náutico, Sampaio Corrêa, Sergipe e Sport.

Acompanhem os primeiros jogos do torneio abaixo:, divulgados pelo Globoesporte.com

Primeira rodada: Sábado, 21 de janeiro

15h30: Fluminense-PI x CSA – Estádio Lindolfo Monteiro

17h30: Vitória x Santa Cruz – Estádio Manoel Barradas

17h30: Fortaleza x Campinense – Estádio Presidente Vargas

19h30: Sport x ABC – Ilha do Retiro

Primeira rodada: Domingo, 22 de janeiro

16h: CRB x Sergipe – Estádio Rei Pelé

16h: Atlético-BA x Náutico – Estádio Antônio Carneiro

18h: Ferroviário-CE x Ceará – Estádio Presidente Vargas

19h: Sampaio Corrêa x Bahia – Estádio Castelão

Primeira rodada: Quarta-feira, 25 de janeiro

20h: Fortaleza x Sergipe – Estádio Presidente Vargas

Segunda rodada: Sábado, 4 de fevereiro

17h30: Náutico x CRB – Aflitos

17h30: Ceará x Sampaio Corrêa – Estádio Presidente Vargas

18h30: ABC x Fortaleza – Frasqueirão

20h30: Bahia x Ferroviário-CE – Arena Fonte Nova

Segunda rodada: Domingo, 5 de fevereiro

16h: CSA x Vitória – Rei Pelé

16h: Sergipe x Atlético-BA – Lourival Baptista

18h: Campinense x Sport – Amigão

Segunda rodada: Quarta-feira, 8 de fevereiro

20h: Santa Cruz x Fluminense-PI – Arruda

Terceira rodada: Terça-feira, 14 de fevereiro

19h30: CSA x Ferroviário-CE – Rei Pelé

19h30: Santa Cruz x Atlético-BA – Arruda

21h30: Ceará x Sport – Presidente Vargas

21h30: Bahia x Fortaleza – Arena Fonte Nova

Terceira rodada: Quarta-feira, 15 de fevereiro

19h30: Sergipe x Vitória – Lourival Baptista

19h30: Campinense x CRB – Amigão

21h30: Náutico x Fluminense-PI – Aflitos

21h30: ABC x Sampaio Corrêa – Frasqueirão

Quarta rodada: Sexta-feira, 17 de fevereiro

19h: Sport x Santa Cruz – Ilha do Retiro

21h: Fortaleza x CSA – Presidente Vargas

21h: Atlético-BA x Bahia – Antônio Carneiro

Quarta rodada: Sábado, 18 de fevereiro

15h30: Fluminense-PI x Campinense – Lindolfo Monteiro

15h30: Ferroviário-CE x Sergipe – Presidente Vargas

17h30: Vitória x ABC – Manoel Barradas

19h45: CRB x Ceará – Rei Pelé

19h45: Sampaio Corrêa x Náutico – Castelão

