Santos lança nova terceira camisa em homenagem a Neymar e revive uniforme de 2012

Em meio à incerteza sobre a permanência de Neymar no clube, o Santos Futebol Clube apresentou oficialmente sua nova terceira camisa para a temporada 2025. O uniforme, em um vibrante tom de azul piscina, é uma releitura do modelo utilizado nas temporadas 2012/2013, período em que o craque viveu um de seus momentos mais marcantes vestindo a camisa alvinegra.

O lançamento, feito em parceria com a Umbro, não estava previsto no cronograma original da temporada, mas acabou sendo acelerado após a contratação surpresa de Neymar no início do ano. A fabricante e o clube viram na ocasião uma oportunidade simbólica de resgatar a memória afetiva da torcida e capitalizar a alta demanda do momento.

Segundo a diretoria santista, o novo uniforme representa mais do que um resgate estético: é uma celebração à história recente do clube e à conexão entre Neymar e o Santos, relação que ganhou destaque global há mais de uma década.

Estreia no domingo

A nova camisa azul terá estreia oficial neste domingo, na Vila Belmiro, durante a partida contra o Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro. A data pode marcar não apenas o lançamento do novo manto, mas também a última partida de Neymar nesta atual passagem pelo clube.

O atacante, que retornou ao Santos em 2025 após uma década atuando no exterior, ainda não definiu seu futuro. Especulações sobre propostas de clubes internacionais seguem ganhando força nos bastidores.

Apesar da incerteza, a torcida promete lotar o estádio para prestigiar o momento nostálgico e, possivelmente, se despedir de seu maior ídolo recente. Nas redes sociais, a repercussão do novo uniforme tem sido positiva, com muitos torcedores destacando o apelo emocional da escolha da cor e do design.

