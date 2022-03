Santos acerta a contratação do zagueiro Maicon até o final de 2023

O Santos acertou hoje (4) a contratação do zagueiro Maicon até o final de 2023. O jogador de 33 anos deve ser anunciado nos próximos dias, mas o aval do técnico Fábin Bustos foi fundamental para que a negociação se desenrolasse.

Liderado por Edu Dracena, o Santos busca contratações para a sequência da temporada. Para o departamento de futebol do clube, a chegada de jogadores experientes, como Maicon, pode ser importante para o crescimento do elenco que ainda vai disputar o Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, além de finalizar o Paulistão.

Maicon começou a carreira no Cruzeiro, onde atuava até ser sondado pelo Santos. Em seguida, passou por Cabofriense, Nacional e Porto (POR) até chegar ao São Paulo, rival do Santos. Após isso, jogou pelo Galatasaray (TUR) e Al-Nassr (SAU), até retornar ao time de Minas Gerais.

Com informações da revista Lance!