VÍDEO: Após poda, sujeira é “esquecida” e quase pega fogo em frente ao Cras do Coophavila II

Em denúncia exclusiva para O Estado Online, um morador da região do Coophavila II já não sabe mais a quem recorrer para acabar de vez com toda a sujeira deixada para trás após consecutivas podas de árvores em frente ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Gaúcha. Inclusive, segundo o homem que preferiu não se identificar, o risco de fogo no local está “por um triz”.

De acordo com a vizinhança, o trabalho de remoção de galhos que corriam o risco de cair e atrapalhar a fiação pública foi feita há pouco, porém tudo que foi retirado ficou ao léu, simplesmente jogado na calçada – o que claramente impede o trânsito de pedestres.

Pior: há possibilidade do material pegar fogo e queimar junto o prédio público ao lado, que está em situação de total abandono há 1 ano. Veja a situação no vídeo a seguir:

O homem confirmou à reportagem que ligou para a Prefeitura de Campo Grande a fim de ter algumas explicações. Segundo ele, “liguei para lá [prefeitura], que disse que há a necessidade de eu fazer um pedido formal para retirada do lixo orgânico, mas não me esclareceram como. Se pegar fogo, vai queimar tudo”, contou ao O Estado Online.

O trabalho de poda de árvores foi de autoria, de acordo com o denunciante, da Energiza – companhia distribuidora de energia elétrica em Campo Grande. Porém, como é comum, a empresa não tem a responsabilidade de coletar o que ficou para trás, sendo uma obrigação da prefeitura fazer tal serviço.

Como fazer?

No site do Poder Executivo, há a orientação de que o reclamante deva comparecer até a Central de Atendimento ao Cidadão e solicitar a abertura desse tipo de processo administrativo. Para tanto, basta levar uma cópia do documento pessoal do proprietário, comprovante de residência e autorização quando se tratar de representante do dono do imóvel.

Agora, caso o morador precise de poda imediata ou remoção em carácter de urgência, é necessário ir até a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), na Gerência de Fiscalização de Arborização. O endereço é na rua Marechal Rondon, 2655 – Centro.

O contato telefônico é pelo número (67) 4042-1323, ramal 2744 ou 2743.