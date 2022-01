Resende vira nos acréscimos e elimina o Corinthians da Copa São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Fechando os jogos desta sexta-feira (14) pela Copa São Paulo de Juniores, o Resende virou para cima do Corinthians e venceu por 2 a 1 nos acréscimos da partida, garantindo uma vaga nas oitavas de final do torneio. O Timãozinho saiu na frente do marcador com Matheus Araújo, mas Brendon e Halls viraram para o time fluminense no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Pela manhã, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Taubaté e avançou nos pênaltis por 4 a 3. Desta forma, teremos um duelo de equipes do Rio na próxima fase do mata-mata. O Corinthians não dominou completamente o Resende na etapa inicial, mas teve bons momentos, foi organizado e acabou coroado com um golaço coletivo. Em uma jogada que começou lá atrás, a equipe trocou passes até Biro encontrar Matheus Araújo na meia-lua. O camisa 10 fez um ótimo giro ao receber a bola e tocou com categoria na saída do goleiro. 1 a 0 Corinthians.

Ainda antes do intervalo, o Corinthians chegou com perigo em duas oportunidades, com Biro e Alemão. Já o Resende teve uma chance de ouro após sofrer o gol, mas Alan Gobetti fez uma excelente defesa cara a cara com Bismarck.

O Resende manteve a organização de um time bem treinado, mas mudou sua postura, voltou mais ofensiva após o intervalo e chegou ao empate. Léo Maná chegou atrasado no lance e cometeu a infração em cima de Kaio. Na cobrança, o camisa 10 Brendon bateu com categoria, deslocou Alan Gobetti e deixou tudo igual.

A partir dos 40 minutos, o cenário da partida que encaminhava para os pênaltis começou a mudar. Primeiro, Rodrigo Varanda jogou por cima uma chance de frente para o gol. Aos 47, Pedro isolou após o goleiro Sales dar rebote dentro da área. No minuto seguinte, veio o castigo para o Corinthians. Primeiro, Alan Gobetti salvou o time com uma defesa no contrapé e jogou para escanteio. Mas o goleiro não conseguiu evitar a cabeçada de Halls, que subiu muito no lance seguinte e testou firme para virar o jogo. Balde de água fria para o Corinthians e virada do Resende nos acréscimos. 2 a 1 placar final.