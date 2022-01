Corumbá adia Carnaval para abril em função dos casos de COVID e gripe

Uma das festas mais tradicionais do Estado, o Carnaval de rua de Corumbá, cidade a 425 quilômetros da Capital, foi adiada para acontecer entre os dias 21 e 24 de abril. A medida foi tomada nesta semana, levando em conta o número de casos de COVID-19 e gripe na cidade.

A folia estava prevista para ocorrer no fim de fevereiro e início de março, mas o cenário epidemiológico da cidade mudou os planos, como explicou o prefeito Marcelo Iunes.

“Temos um compromisso em garantir a saúde da nossa população. Ouvimos o nosso Comitê de Saúde, que nos apresentou dados sobre o comportamento da COVID-19 em Corumbá, suas variantes e também da influenza H3N2. O Comitê do Prosseguir, do governo do Estado, deixou a decisão para os municípios. Como prefeito, tenho essa autonomia, o Comitê de Saúde nos mostrou que ainda não há segurança e tranquilidade necessária para realização do carnaval agora em fevereiro”, detalhou.

O gestor municipal ainda não descartou a possibilidade de alterar novamente a data se for necessário. A festa de carnaval, por reunir grande público, torna difícil a fiscalização das medidas de biossegurança necessárias para evitar novas contaminações por COVID e gripe.

