Remo vence Paysandu e garante vantagem pelo título

Na noite de ontem (3), o Clube do Remo levou a melhor sobre o Paysandu, no jogo de ida da final do Campeonato Paraense. O clássico Re-Pa aconteceu no estádio Evandro Almeida, Baenão, e o clube azulino garantiu grande vantagem para a conquista do título paraense.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Brenner marcou para o Remo. Mesmo com diversas chances de empatar, o Paysandu acabou levando o segundo gol já no começo da segunda etapa da partida. O jogo foi interrompido por 5 minutos, após a torcida usar sinalizadores e impossibilitar a visão em campo. Na volta, Anderson Uchoa marcou o terceiro do Remo aos 41 minutos.

Com a goleada, o Leão Azul pode perder por até dois gols de diferença na partida final que ainda leva o título para casa. O próximo jogo está marcado para a quarta-feira (6), às 20h no estádio Curuzu.