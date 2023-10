Rayssa Leal conquista medalha de prata em etapa de SLS em Sydney

O skate feminino mundial foi palco de mais um momento memorável neste último domingo (8) quando a brasileira Rayssa Leal de 15 anos, carinhosamente conhecida como “Fadinha”, conquistou a medalha de prata na etapa de Sydney da SLS (Street League Skateboarding). Com uma performance espetacular e uma pontuação impressionante de 31.8 pontos, Rayssa brilhou nas pistas australianas, sendo superada apenas por Chloe Covell.

A etapa de Sydney da SLS foi mais um capítulo emocionante na carreira de Rayssa. Ela exibiu uma série de manobras impressionantes, com uma combinação de técnica e estilo que a destacou na competição. Mesmo depois de errar suas duas primeiras manobras, ela não se deixou abater. Com uma incrível volta que incluiu um “50/50 kick flip” e um “9 club,” Rayssa conquistou a medalha de prata.

No entanto, foi Chloe Covell que conseguiu conquistar o lugar mais alto do pódio com uma pontuação de 33.4 pontos, tornando-se a campeã do evento. “Foi incrível ver Chloe acertar três manobras seguidas. Eu tive a chance, mas infelizmente caí. Estou muito feliz por estar de volta ao pódio”, disse Rayssa após a competição, demonstrando sua humildade e espírito esportivo.

No entanto, a vitória de Chloe Covell não veio sem polêmica. Durante a transmissão, houve alegações de que os juízes foram tendenciosos, favorecendo a competidora local. Além disso, houve críticas quanto à nota concedida à última manobra de Chloe, que já havia sido realizada em sua volta anterior. Essa polêmica levou a discussões sobre a imparcialidade dos juízes no evento.

A próxima etapa da SLS está marcada para acontecer em São Paulo, e os fãs estão ansiosos para ver Rayssa Leal brilhar novamente nas pistas brasileiras. A Fadinha continua a ser uma das maiores promessas do skate mundial.

