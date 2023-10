Seleção brasileira masculina de vôlei conquista vaga olímpica e Renan Dal Zotto anuncia sua saída

No último domingo (8), a Seleção Brasileira masculina de vôlei escreveu mais um emocionante capítulo em sua história no Pré-Olímpico. Diante de um público apaixonado, o Brasil enfrentou a poderosa equipe da Itália em um confronto direto por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A partida começou com grande equilíbrio, e o primeiro set viu o Brasil vencer por 25/23. No entanto, a Itália mostrou sua força nos sets seguintes, levando a melhor com placares de 23/25 e 15/25, colocando o Brasil contra as cordas. Parecia que a Itália estava no caminho certo para garantir a vaga olímpica.

Mas o espírito da equipe brasileira não foi quebrado. Com uma virada no quarto set, com um marcador de 25/17, o Brasil forçou um emocionante tie-break. A pressão estava no auge, e os torcedores em casa estavam empolgados com o que estava por vir. O set decisivo, o tie-break, provou ser tão emocionante quanto se esperava. A Seleção Brasileira manteve sua determinação e venceu a Itália por 15/11, conquistando uma vitória épica por 3×2 no placar geral.

Os maiores pontuadores da partida foram Darlan Souza, do Brasil, com 19 pontos (16 ataques, 1 bloqueio e 2 saques), e Daniele Lavia, da Itália, com 16 pontos (todos em ataques). A performance coletiva do Brasil brilhou, com contribuições cruciais de jogadores como Ricardo Lucarelli, Flávio Gualberto, Lucão Saatkamp, Henrique Honorato e Alan Souza.

Renan Dal Zotto anuncia sua saída

Após a emocionante vitória, o técnico Renan Dal Zotto anunciou sua renúncia do comando da seleção brasileira masculina de vôlei. Em uma entrevista pós-jogo, ele revelou que essa decisão foi cuidadosamente considerada e que ele sente que é hora de dar uma pausa. Dal Zotto, uma figura icônica no voleibol brasileiro, explicou que essa escolha foi feita para preservar a harmonia e concentração da equipe, evitando qualquer influência externa.

Em suas próprias palavras, Renan Dal Zotto afirmou: “Eu estou a mais de 50 anos no vôlei, como atleta, como dirigente, como treinador, e eu tenho certeza que vou continuar fazendo um bom trabalho, mas estou me ausentando da seleção brasileira, não do voleibol. Eu acho que é uma hora para dar uma pausa. Eu queria que absolutamente nada influenciasse a cabeça dos jogadores.”

Com essa vitória emocionante e a despedida de Renan Dal Zotto, o vôlei brasileiro enfrenta um momento de transição. O legado do treinador será lembrado com controvérsias, enquanto a equipe se prepara para novos desafios em sua busca por sucesso nas Olimpíadas de Paris 2024.

