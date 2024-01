Quem é Pedro Martins, técnico português que vai se reunir com o São Paulo

O São Paulo avalia o mercado para definir quem será seu próximo treinador, e fará reunião nesta terça-feira (9) com o português Pedro Martins.

O português está empregado. Pedro Martins é treinador do Al Gharafa desde novembro de 2022. O vínculo com o clube do Qatar é válido até o fim da temporada 2023/24, em junho.

Martins recusou ofertas de clubes de Inglaterra, Bélgica e Portugal para estar no Qatar. Em entrevista à revista Panenka, o português disse que levou em consideração o projeto de futebol no Oriente Médio e a remuneração financeira.

O grande trabalho de sua carreira foi o anterior ao Al Gharafa. Martins teve passagem de sucesso no Olympiacos entre 2018 e 2022. Na Grécia, conquistou os primeiros -e até agora únicos- títulos como treinador: o tricampeonato nacional entre 2019/20, 2020/21 e 2021/22, além da Copa do país em 2019/20.

BRIGANDO PELO TÍTULO NO QATAR

O Al-Gharafa é terceiro colocado no Campeonato Qatari, 4 pontos atrás do líder Al Sadd. O time sonha com um título que não alcança desde 2010. O atual desempenho já seria o melhor do clube desde a temporada em que ergueu a taça.

O elenco do Al Gharafa tem um velho conhecido da torcida tricolor. Trata-se de Lyanco, zagueiro brasileiro com nacionalidade sérvio. O defensor do Southampton chegou ao Qatar em agosto do ano passado por empréstimo até o fim da temporada.

O Al Gharafa tem o segundo melhor ataque do torneio, com média de 2,75 gols por jogo. O setor ofensivo tem como principal destaque o argelino Yacine Brahimi, ex-Porto.

A defesa, no entanto, deixa a desejar. O Al Gharafa tem média de 2 gols sofridos por jogo, consideravelmente acima da média de outros candidatos ao título, e apenas uma “clean sheet” -partida sem ser vazado- na liga.

O time de Martins gosta de trabalhar a bola e utiliza poucos cruzamentos. Segundo dados do Sofascore, o Al-Sadd é a 3ª equipe que mais cria chances claras na liga, e ocupa a 4ª posição nos rankings de posse de bola, passes certos, lançamentos precisos e finalizações. No entanto, é apenas o 7º em cruzamentos na área.

ASSIM COMO ABEL FERREIRA, BRILHOU NA GRÉCIA

A passagem pelo Olympiacos marcou o melhor momento da carreira de Martins. Ex-jogador, iniciou sua jornada em comissões técnicas em 2004, ano de sua aposentadoria como atleta, e assumiu cargo de treinador pela primeira vez em 2006. Passou por União Lamas, Lusitânia, Espinho, Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães antes da oportunidade na Grécia.

Martins conduziu o Olympiacos a uma das melhores temporadas de sua história. O maior campeão grego foi dominante em 2019/20, com apenas uma derrota em 36 rodadas. O time ainda conquistou a Taça da Grécia no mesmo ano, e ergueu a liga nacional em 2020/21 e 2021/22. O português teve aproveitamento 70,9% em 220 partidas por todas as competições.

O Olympiacos não manteve o ritmo após a saída de Martins. Ele foi demitido após derrota por 4 a 0 para o Maccabi Haifa na fase qualificatória da Liga dos Campeões. O time terminou a temporada 2022/23 na 3ª posição e é 4º colocado atualmente.

Martins já trabalhou com Rafinha. O lateral teve passagem pelo Olympiacos entre agosto de 2020 e março de 2021. Já James Rodríguez, que também atuou no maior campeão grego, chegou ao clube pouco depois da saída do técnico português.

Com informações da Folhapress

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram