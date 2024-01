Escolas em Dourados terão monitoramento de segurança com câmeras e redutores de velocidade

Nesta terça-feira(9) começa a implantação de equipamentos de segurança em nove escolas de Dourados. Técnicos da agência municipal de trânsito do município e da concessionária que fará a operação e manutenção fazem a visita hoje nas unidades de ensino.

Serão ativados redutores de velocidade e monitoramento de fluxo, através de câmeras com sistema OCR, que permite identificar as placas de veículos. Estudos de identificação de pontos críticos no acesso às unidades de ensino, considerando o número de alunos nos turnos e o fluxo de veículos.

Ao todo, quatro escolas municipais, três estaduais e duas particulares receberão a instalação. Essa medida se deve a pedido das direções das escolas e pais dos alunos. O sistema que contará com monitoramento em tempo real.

Será perimito identificar veículos com identificação de roubo e furto por meio de cruzamento de banco de dados da polícia com emissão de alerta. Autuações serão dadas caso não respeitado p limite de velocidade. Antes do sistema entrar em ação,haverá uma ação educativa alertando os motoristas.

As escolas atendidas na primeira fase são: EE Menodora Fialho de Figueiredo, na avenida Weimar Gonçalves Torres; EM Maria da Rosa Antunes da Silveira Câmara, na avenida Joaquim Teixeira Alves; e o Colégio Ceart, na rua Monte Alegre.

