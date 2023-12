Portuguesa volta ao futebol profissional após passar 10 anos em inatividade

O tradicional clube de base de Mato Grosso do Sul, está de volta ao futebol profissional. A Associação Atlética Portuguesa (MS), está retornando após 10 anos, longe dos gramados sul-mato-grossenses. A Lusa, carinhosamente apelidada, usará uniformes de camisa verde e vermelha para a temporada de 2024. O elenco principal será no masculino e o feminino.

“Do Terrão para o gramado”. Esse é o principal lema da equipe que volta a compor o quadro de clubes profissionais em busca da ascensão no futebol do Estado. A equipe está sendo montada para participar do Campeonato Estadual da Série B, previsto para iniciar no dia 15 de outubro. No outro dia, as “onças” do MS, entram em campo no Campeonato Estadual Feminino.

A “Portuguesinha”, apelidada também carinhosamente pelos futebolistas, nasceu em 1972, mas está inativa há mais de 10 anos. O retorno se deu após parceria entre grupo de entusiastas e dirigentes do futebol amador, responsáveis pela Liga Terrão, considerada hoje a maior competição da categoria no Centro-Oeste. A ideia de trazer a Portuguesa de volta é resgatar a paixão do torcedor por um time local e, para isso, apostar em talentos locais.

“Nos unimos e decidimos reativar a Portuguesa para tentar trazer para o sul-mato-grossense um time que os representa. Essa parceria nos permitiu trazer a identidade do Terrão para o profissional. Nos questionaram sobre isso dar certo, mas por que não daria? Sabemos que hoje o futebol amador é a força da modalidade em Mato Grosso do Sul”, fala Gilmar Ribeiro, o Mazinho, presidente do clube.

De olho em novos talentos, Cleiton Ferreira e Júlio do Campo Nobre que organizam a UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul) e integram o projeto do clube profissional, relatou que estão de olho em jovens talentos que estão jogando a Liga Terrão deste ano. “Vemos muitos jogadores bons nos bairros, seria um desperdício não tê-los em campo. Unir alguns desses talentos, a paixão do nosso torcedor e o profissionalismo e experiência da diretoria e da comissão técnica é a fórmula para que tudo dê certo”, fala Cleiton.

O elenco para a Série B, além de apostar em jovens talentos, o elenco conta com alguns dos nomes conhecidos no Terrão, como o volante Raylan Dourado e o zagueiro Maycon Douglas. Outros atletas, como o volante Léo Colman e o meia Luan Rodrigues, que vieram direto de Jacobina (BA), também estão confirmados na Lusa para a Série B.

Outro técnico conhecido em Mato Grosso do Sul, Glauber Caldas já foi anunciado pelas redes sociais. Natural de Campo Grande, o seu último trabalho foi pelo Marília (SP). Caldas, tem licença A CBF/Conmebol e comandou times profissionais de São Paulo, Goiás e Paraná, além de clubes da Série A de Mato Grosso do Sul.

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol começa em 15 de outubro. O primeiro desafio da Lusa será contra o São Gabriel Esporte Clube, às 15 horas, no Estádio

