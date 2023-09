Whisky de Segunda celebra 20 anos de história em show especial no Blues Bar

Completando 20 anos de história, a banda O Whisky de Segunda comemora neste sábado (16), a sua trajetória em um show especial para os fãs no Blues Bar. O evento começa às 20h, e os ingressos que podem ser adquiridos na plataforma Sympla, estão no último lote.

Segundo o fundador da banda, Jefferson Pasa, a apresentação será voltada para os fãs e amigos próximos que ajudaram a banda nesses 20 anos de história. “Acho que a grande chave da nossa banda é a solidariedade. Sempre foi a alma da banda e sempre alimentou quem esteve participando da banda. O blues tem disso, ele toca a nossa alma e faz com que busquemos tocar a das outras pessoas. E no final, sempre vai para o lado social”, explicou o guitarrista e fundador da banda, Jefferson Pasa.

Ele e o vocalista Robson Pereira, decidiram formar uma banda de blues ainda na faculdade de arquitetura e urbanismo. A ideia que parecia ser só uma diversão dos bancos da universidade completou duas décadas de história, mostrando que Mato Grosso do Sul é muito mais do que um celeiro de artistas do sertanejo.

“Só conseguimos isso porque temos muito respeito, dedicação, comprometimento, amor pelo que a gente faz. Fazemos de verdade. É nítido que todos sentem a energia da banda. Assim dá certo”, acrescentou Robson.

Para a noite especial de aniversário, os músicos estão preparando uma espécie de túnel do tempo que contou com a produção artística de Caio Nórcia, responsável pela apresentação de grandes nomes da música do país. Além dos covers marcantes do Chicago Blues, às autorais serão tocadas e a banda promete algumas surpresas para o show.

Na formação atual, o grupo ainda tem o baixista Alexandre Artioli e o baterista Carlos Henrique de Oliveira, o Rick Drummer. “Preparamos um show que vai resgatar a trajetória da banda. Só chegamos aqui porque a união dos fundadores da banda, que tem esse amor ao blues e a sinergia deles fez com que encontrasse pessoas no caminho que estão dispostas e têm essa conexão, amor a música e a arte. É um blues que transcende o sentimento a pessoas”, acrescentou o baterista.

A noite será encerrada com um show de clássicos dos anos 80, na voz de Patty Araújo. Os ingressos do quarto e último lote estão sendo vendidos a R$ 27,50 na plataforma Sympla. O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1186, no Centro de Campo Grande.

