Portuguesa vence Náutico por 2 a 0 diante da torcida

Vitória do time rubro-verde de Mato Grosso do Sul! A Portuguesa venceu o Náutico por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (25/01), no Estádio Jacques da Luz, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024 – Série A. Michael e Vieira balançaram a rede para a Lusa.

A jogada do primeiro gol começou no corredor direito. Atrás, Codô tocou para Michael, que da intermediária deu o tapa para Sabão, que devolveu para o lateral. Quase rente a linha de fundo Michael bateu direto e a bola balançou a rede. Gol aos 3 minutos do primeiro tempo.

O placar que poderia ter sido muito mais elástico para os lusitanos ainda anotou mais um tento. Para fechar a partida, aos 44 minutos Gabriel Vieira recebeu cruzamento da esquerda de Mateusinho, matou no peito e estufou a rede.

“Tivemos a eficiência que não tivemos em Coxim. A forma de jogar não mudou, a estratégia não mudou. Fizemos dois gols e não tomamos nenhum e para mim isso é sinal de evolução”, diz o treinador Glauber Caldas. “Agora é virar a página e pensar no Costa Rica”, finaliza.

O jogo contra o Costa Rica será neste domingo (28/01), às 15 horas, no Estádio Laertão.

