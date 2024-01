Paratletas de Mato Grosso do Sul participarão de treinos nacionais em SP

Pelo menos doze representantes de Mato Grosso do Sul participarão de campos de treinamentos, em São Paulo, (SP), promovidos pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais), e CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

No mês que vem, entre os dias 21 e 27, cinco judocas sul-mato-grossenses estão na lista de 51 nomes chamados para o projeto da Confederação voltado à lapidação de jovens talentos do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico. As e os paratletas têm entre 10 e 23 anos.

Nesta ocasião, segundo a CBDV, a Seleção de judô orientada pelo sensei Tibério Maribondo com auxílio de Antônio Júnior e Talitha Silva contará com 18 judocas. O quinteto do Estado é todo do Ismac: Larissa Barros de Oliveira, 57 kg (J1), Hellen Cordeiro Machado, 57 kg (J2), Kelly Kethllin Barros Victório, 70 kg (J2), Gabriel Ferreira Rodrigues, 60 kg (J1), e Felipe Silva Alves, 73 kg (J2).

Antes dos mais experientes, acontece o Camping Escolar Paralímpico. A ação vai trazer 152 crianças e adolescentes ao mesmo local para uma semana de treinos a partir de segunda- -feira (28), até domingo (4).

O projeto é idealizado e realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2018. A iniciativa tem como objetivo “proporcionar a jovens atletas, com idade entre 12 e 17 anos, selecionados a partir das Paralimpíadas Escolares, o primeiro contato com a rotina de um atleta de alto rendimento.”

Participarão atletas de 10 modalidades oriundos de 22 Estados e do DF: atletismo (31), badminton (16), basquete em cadeira de rodas (7), bocha (12), futebol para paralisados cerebrais (16), halterofilismo (10), natação (30), tênis de mesa (12), tênis em cadeira de rodas (6) e vôlei sentado (12). Além deles, 26 treinadores e auxiliares também participarão das atividades.

De Mato Grosso do Sul foram convocados: Atletismo – Bruno Alves da Silva, de Campo Grande, e Wellington Kaue Silva Oliveira, de Dourados; Badminton – Anahí Bueno Farias Batista e Kaique Rocha, de Campo Grande. Bocha – Kaue Aparecido Denrito, Campo Grande; Futebol PC – Edvandro dos Santos, de Dois Irmãos do Buriti; Tênis de Mesa – Veronica de Souza Rodrigues, Campo Grande.

O auxiliar técnico Diego Vidal de Almeida, de Campo Grande, também foi chamado.

