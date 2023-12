Portuguesa estreia no campeonato Sul-mato-grossense de futebol feminino com derrota

As jogadoras da Portuguesa fizeram sua estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino 2023 na manhã de hoje (16/09). O jogo aconteceu no Estádio Olho do Furacão, contra o Comercial, e resultou em uma derrota por 3 a 0 para o Colorado. Além de marcar o início da temporada, a partida também marcou a estreia das jogadoras no torneio.

O técnico Edelson Ortiz comentou sobre a dificuldade da partida: “Sabíamos que seria um jogo difícil, o Comercial é uma equipe tradicional e veio com reforços. Apesar de as meninas terem crescido durante a partida e criado boas oportunidades, não foi o suficiente para inibir o adversário. Vamos aproveitar a semana para nos ajustar e voltar mais fortes.”

No primeiro tempo, um lance polêmico gerou discussão. O gol de falta marcado por Suzzy da Portuguesa foi anulado pela árbitra Karina Carvalho, que alegou impedimento. A bola foi direto para a rede e não teve participação de outra jogadora. O técnico lamentou a decisão: “O jogo teria ficado 1 a 1 e o emocional das atletas seria outro. Não dá para voltar atrás, mas vamos levar a situação para a diretoria e ver o que deve ser feito.”

O time feminino da Lusa é resultado de uma parceria com o Atlético Santista, liderado por Edelson, que trabalha com jogadoras desde as categorias de base. A sede do projeto atualmente está localizada na arena do Jardim Campo Nobre. O próximo compromisso da equipe será novamente no Estádio Olho do Furacão, onde enfrentarão o Pinheiros (Ribas do Rio Pardo) às 10 horas no dia 30 de setembro.

