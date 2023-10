Portuguesa contrata reforço importante na busca pelo acesso

O time da Portuguesa recebeu um reforço significativo para a temporada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 – Série B. O experiente goleiro Rodolfo Fagundes de Freitas, com 36 anos, chegou esta semana e já participou do treinamento da equipe na quinta-feira (19), pronto para fazer sua estreia na competição estadual defendendo as cores lusitanas.

Rodolfo traz consigo grandes expectativas: “As expectativas são as melhores para buscarmos primeiramente o acesso, que é o primeiro projeto do clube. Temos um elenco forte e vamos brigar até o final para conseguir esse objetivo e o sonhado título também”, disse o goleiro. Anteriormente, Rodolfo estava jogando pelo Nação Esportes, em Santa Catarina, onde conquistou o título da segunda divisão local em 2023.

O histórico de Rodolfo em Mato Grosso do Sul é notável, incluindo passagens pelas categorias de base do Comercial, subindo para o profissional e se destacando no campeonato estadual em 2010, quando também foi eleito o melhor jogador da competição. Além disso, o goleiro possui experiência fora do estado, tendo sido campeão em Rondônia com o Pimentense em 2012.

Rodolfo começou a sua trajetória na Portuguesa após a conquista do título na Série A do Sul-Mato-Grossense, quando o presidente Gilmar o convidou para fazer parte do projeto. Agora, ele se une aos goleiros João Vitor e Renan Brites, fortalecendo ainda mais a equipe.

O próximo desafio da Portuguesa está marcado para o dia 29 de outubro, quando enfrentarão o Misto em busca do acesso e do sucesso na competição.

