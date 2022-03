Ponte Preta luta contra rebaixamento em partida contra o Corinthians

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe a Ponte Preta neste sábado (12), a partir das 18h30, em partida pela 11ª rodada do Estadual.

Com 17 pontos e um jogo a menos que seus adversários do grupo A, o time do Parque São Jorge encontra-se na liderança, e já garantiu uma vaga no mata-mata.

Na lanterna do Grupo D, a Ponte Preta, depende da vitória para diminuir o risco do rebaixamento, a Ponte Preta enfrenta o tabu de nunca ter vencido o Corinthians em Itaquera. De oito jogos na Neo Química Arena, um empate e sete vitórias para o elenco corintiano. A última delas foi no Paulista de 2021, por 2 a 1.

O técnico Vitor Pereira não poderá contar com o lateral Bruno Melo, que teve uma lesão no posterior da coxa esquerda detectada nesta quarta-feira (13). Outros nomes que podem desfalcar o elenco corintiano são os volantes Roni, afastado após apresentar dores no posterior da coxa direita, Xavier, afastado por lesão na coxa esquerda, o lateral Fábio Santos, afastado após sentir dores na lombar, e o goleiro Matheus Donelli, que sofreu uma pancada na panturrilha direita nesta quarta-feira (9) e aguarda exames.

Com informações da Folhapress