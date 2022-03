Subsecretaria estadual cria grupo para combater racismo em MS

A Secic (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura), por meio da SubsRacial (Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial), criou um grupo de trabalho intersetorial para combater o racismo em todas as esferas do Estado de Mato Grosso do Sul. A ideia veio após reunião com a presença de representantes da Secic, SubsRacial, Defensoria Pública, Ministério Público e Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Campo Grande.

“Esse grupo vai trabalhar ações que envolvem a política de igualdade racial no combate ao racismo em todas as suas formas de manifestação, precisamos chegar em todas as camadas sociais e dizer que racismo é crime, e deve ser denunciado”, explica Ana José Alves, subsecretária de Estado de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial.

Para o secretário adjunto de Cidadania e Cultura, Eduardo Romero, a iniciativa permitirá a elaboração de ações de maneira integrada. “A partir de hoje estamos dando mais um passo para o enfrentamento ao racismo, com o objetivo de conscientizar a sociedade para todo o tipo de intolerância racial, promovendo a inclusão e o respeito”, destacou.