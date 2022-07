Sem conhecimento, a Argentina atropela o Uruguai por 5 a 0 na Copa América Feminina

A seleção argentina goleou o Uruguai no estádio Centenário Armênia na tarde de ontem (15), por 5 a 0, pela abertura da terceira rodada da Copa América Feminina de 2022. O destaque da partida foi Yamila Rodrigues, que marcou três gols. Estefania Banini e Eliana Stable completaram o placar para as La Albiceleste.

As Hermanas conquistaram a sua segunda vitória na competição e estão na terceira colocação do grupo B com 6 pontos. A líder da chave é a Seleção Brasileira também com 6 pontos, que enfrentará a Venezuela, na próxima segunda-feira, às 17h (horário de MS).

Já as uruguaias com 0 pontos, estão na última colocação no grupo B, e precisam da vitória na próxima segunda-feira (18), contra a seleção Peruana, às 20h.

