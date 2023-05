Pedro não se recupera antes de Fla x Flu; Cebolinha e Gerson voltam

O Flamengo deve ter um desfalque importante para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (16), às 21h (de Brasília), no Maracanã, contra o Fluminense. Trata-se de Pedro, que não participou do treinamento no Ninho do Urubu na véspera da partida e pode ficar de fora do clássico.

Segundo o globo esporte e a revista Lance!, na última quarta-feira (10), o atacante sentiu a posterior coxa direita após cobrar o pênalti que gerou o primeiro gol da vitória sobre o Goiás, no Maracanã. Contudo, as condições atuais de Pedro estão longe do ideal.