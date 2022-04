Pato Futsal conquista sua primeira vitória na Copa Mundo de Futsal Sub-21, em cima do Juventude AG

Na terça-feira (26), o Pato Futsal conquistou sua primeira vitória pela Copa Mundo do Futsal Sub-21 na Etapa Nacional, ao derrotar o Juventude AG por 3 a 0. Os jogos estão sendo realizados no Ginásio da Unigran em Dourados.

O primeiro gol veio logo no início do jogo, com Lucas Constante e um pouco depois, após cobrança de lateral, Vitela aumentou o placar para o time pato-branquense. Já no segundo tempo o time do Juventude teve algumas chances, mas não marcou, e no fim do jogo o goleiro Ryan arriscou, marcou o gol e decretou a vitória do Pato.

Na classificação do grupo A, o Pato Branco tem três pontos e enfrenta o Marechal Futsal nesta quarta-feira (27), às 14h. Já o Juventude enfrentará o time do Joinville, às 20h.