Com 68,96% dos votos Arthur Aguiar é o campeão do Big Brother Brasil 2022

Em uma final inédita apenas com homens e participantes do grupo Camarote, Arthur Aguiar foi o grande campeão da edição de 2022 do Big Brother Brasil na noite de ontem (26). Com 68,96%, o ator e cantor desbancou Paulo André, que ficou em segundo lugar com 29,91% dos votos e Douglas Silva, que faturou o terceiro lugar, com 1,13% dos votos. Com a vitória, Aguiar leva para casa o prêmio de 1,5 milhão e um carro.

O ator entrou atrasado no reality junto com Linn da Quebrada e Jade Picon por conta de um diagnóstico de Covid-19. Cercado por polêmicas, Arthur Aguiar foi acusado pela mulher, Maíra Cardi, em junho de 2020 de ser abusivo e manter viver uma relação tóxica. Ele admitiu traições mas negou ser abusivo. O casal reatou o casamento em outubro de 2021.

Foi a esposa de Arthur que impulsionou a fama do participante. Maíra Cardi, que é ex-BBB e influenciadora de vida saudável e alimentação reclamava constantemente da alimentação do marido dentro da casa, apontando para o excessivo consumo de carboidratos do brother. A reclamação se tornou piada e Arthur começou a ser chamado de “pão” pelo público.

Outra marca da passagem de Arthur pelo reality foi a rivalidade vivida com a influenciadora digital Jade Picon. Nas duas vezes que foi líder a participante indicou o ator ao paredão. O ator foi sete vezes ao paredão, sendo eliminado no paredão falso da edição. No Quarto Secreto da dinâmica ele assistiu conversas dos colegas e fico0u com a relação abalada com os brothers do Quarto Grunge.

O episódio final contou com shows de Paulo Ricardo, Xamã, Matheus e Kauan, Jão e Léo Santana. Ainda se apresentaram as ex-sisters Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria.

O apresentador Tadeu Schmidt se emocionou durante o discurso final e quebrou o protocolo do programa ao ir até o gramado para abraçar os participantes campeões.

Com informações da Folhapress.