Parceria entre Fundtur e Bonito 21k leva ativação para participantes “correrem” em destinos turísticos de MS

Neste sábado (07) acontece a Bonito21k, uma das provas de corrida mais esperadas por atletas profissionais, amadores e iniciantes de Mato Grosso do Sul. São esperados cerca de 2 mil participantes que farão percursos de 5, 10 e 21 quilômetros, além da prova kids para crianças de 3 a 13 anos.

Em 2024, a 10ª edição do evento conta com percursos diferentes com objetivo de agregar a todos e estimular o turismo familiar, onde os participantes vivem uma experiência completa de turismo, já que os participantes são motivados a viajar pela prática do esporte, atrelado a possibilidade de conhecer um novo destino turístico, novos passeios, com excelente infraestrutura.

O diretor-presidente da Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Gross do Sul), Bruno Wendling, fala sobre a parceria. “Mais uma vez somos parceiros da Bonito 21k, dessa vez apresentando esta prova que é umas das principais do MS e este é o primeiro ano como uma prova carbono neutro, indo na pegada que o Estado vem realizando nos últimos dois anos. Bonito já é o primeiro destino de ecoturismo certificado carbono neutro do mundo e agora a prova acompanhando esse trabalho. Estou muito feliz por convidar vocês para a 10ª edição da Bonito 21k e pela parceria da Fundtur com essa prova maravilhosa no principal destino de ecoturismo do país”, enaltece.

A Bonito 21k nasceu há 10 nos com o objetivo de fomentar a atividade turística na cidade de Bonito, no período de baixa temporada, ampliando a matriz turística da cidade, através da realização de um grande evento esportivo, aumentando a taxa de ocupação de hotéis, passeios, bares e restaurantes.

Nesta 10ª edição, os atletas poderão fazer a compensação de carbono emitido durante seu deslocamento até o evento. Também haverá um estande da FundturMS para a divulgação do turismo do Estado e atendimento ao público, exposição da marca ‘Isto é Mato Grosso do Sul’ e das redes sociais @visitmsoficial, entrega de brinde exclusivo, cubo de Led instagramável com imagens de atrativos de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal, além de uma esteira para os atletas “correrem” nos destinos turísticos de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal.

A ideia dessas ativações é incentivar e estimular os residentes de MS que participarem do evento a realizarem viagens para os destinos turísticos do Estado, fomentando o turismo interno num ambiente que concentrará um perfil de público com grande potencial em consumir viagens dentro de Mato Grosso do Sul.

A Fundação de Turismo de MS apoia ainda a ação ‘Evento Lixo Zero’, responsável pela recolha e destinação correta do lixo produzido no evento com o objetivo de desviar do aterro sanitário 91% ou mais dos resíduos produzidos.

Para mais informações sobre o evento, acesse o site bonito21k.com.br

Por Agência de Notícias