Sabadão será de calor, mas com possibilidade de chuva em MS

O primeiro sábado de dezembro promete ser de calor em todo o Mato Grosso do Sul. No entanto, há possibilidade de chuva para a maior parte do Estado e tem alerta de tempestade para hoje (7).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), são esperados acumulados de chuva acima dos 40 milímetros entre sábado e domingo (08) nas regiões sul, sudeste e sudoeste, por causa da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. E também pela aproximação de uma frente fria aliada ao transporte de calor umidade.

Na Capital a mínima deve ser de 24°C e máxima de 31°C. Em Dourados, segunda maior cidade do Estado, a mínima é de 23°C e máxima de 32°C.

Em Três Lagoas e Chapadão do Sul, a máxima é de 37°C; Paranaíba, Costa Rica, Pedro Gomes, Camapuã e Coxim 35°C; Ponta Porã, Caarapó e Paranhos 32°C; e Bataguassu 33°C.