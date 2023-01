Paratleta do MS contratado pelo Praia Clube de Minas Gerais

Depois de uma carreira fulminante com resultados expressivos, o paratleta Miguel Cristaldo, de 17 anos, agora vai em busca de índices para a disputa das Olimpíadas da França. Neste sábado, Miguel vai para equipe do Praia Clube, de Juiz de Fora (MG).

Portador de uma deficiência nas duas pernas, o paratleta descobriu o esporte na escola 11 de outubro. Através da uma vizinha da mãe conheceu as águas da escola Pé de Pato, isso aos 9 anos, e hoje se despede como atleta contratado e com outro sonho na bagagem: se formar em Direito.

Miguel vai ter oportunidade de estudar pela manhã e treinar todo período da tarde. A equipe do Praia Clube tem como estrutura de alto nível e também os treinadores da seleção brasileira de paranatação. A equipe mineira é um verdadeiro celeiro de atletas de alto nível tendo ganho diversas competições nacionais e internacionais.

Miguel Cristaldo é mais um sul-mato-grossense com chances reais de estar na delegação brasileira nas próximas olimpíadas. “Eu acredito muito que daqui está saindo um grande atleta para o cenário mundial. Nós vamos ouvir muito dele, pela dedicação e garra que ele sempre demostrou”, revela o agora ex-técnico Celso.

