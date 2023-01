Palmeiras e Flamengo disputam título da Supercopa

Palmeiras e Flamengo disputam o título da Supercopa do Brasil de 2023 neste sábado (28), às 15h30 (de MS), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O Verdão nunca foi campeão do torneio, que voltou a ser disputado em 2020, enquanto o Rubro-Negro busca o tricampeonato.

Reedição da final de 2021, Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar na Supercopa, após um jogo de muita emoção no primeiro encontro. Na oportunidade, após o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, o rubro-negro carioca venceu nos pênaltis.

Atual campeão do Brasileirão Assaí 2022, o Palmeiras coleciona onze títulos da competição nacional. A conquista veio com três rodadas de antecedência do fim e coroou o trabalho do técnico Abel Ferreira. O português perseguiu o torneio em seus primeiros dois anos de clube e, na terceira disputa, teve o prazer de ser campeão brasileiro.

Na véspera da partida, o meia Dudu exaltou a força da equipe na temporada de 2022 e reforçou o foco na busca do primeiro título da Supercopa do Brasil.

“Fizemos um grande campeonato, foi difícil desde a primeira rodada e focamos muito pra conquistar esse título. A equipe está de parabéns pelo título de 2022. Mas agora, é outro ano, outra competição, uma Supercopa que o Palmeiras ainda não tem e estamos muito focados, concentrados, trabalhando bem para que a gente consiga sair campeão”, destacou Dudu.

Rubro-negro presente em todas as finais

Em 2022, o Flamengo foi tetracampeão da Copa Intelbras do Brasil. A vitória sobre o Corinthians veio nas disputas de pênaltis após o empate em 1 a 1 no tempo normal. Com o título, o rubro-negro marcou presença em mais uma Supercopa.

Presente nas quatro edições desde o retorno da competição em 2020, o Flamengo é o maior campeão da Supercopa do Brasil. No total, detém dois títulos. Na primeira edição, o time da Gávea venceu o Athletico-PR por 3 a 0. Em 2021, a conquista veio após a vitória no pênaltis sobre o Palmeiras. No último ano, em 2022, foi vice-campeão após perder nos pênaltis para o Atlético-MG.

Camisa 7 do Flamengo, Everton Ribeiro projetou a final e destacou o empenho da equipe para sair com mais um título da Supercopa do Brasil.

“Ano passado na Copa do Brasil foi um caminho muito difícil e conseguimos trazer esse título que faltava. Foi muito marcante para todos nós, mas agora, a gente espera fazer uma grande partida na final para levarmos esse primeiro título da temporada”, finalizou Everton.

