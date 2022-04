No Desafio do Atletismo, paratleta de MS alcança sua melhor marca

No Desafio de Atletismo, organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), competição feita para registrar índices, e fazer ranqueamento nacional/internacional, uma paratleta, Rosenei Herrera, de Mato Grosso do Sul chegou à sua melhor marca na modalidade petra (onde o atleta utiliza uma bicicleta de três rodas).

O feito foi marcado na quinta-feira (31), no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, onde o desafio estava ocorrendo. Diversas estrelas do esporte paralímpico estavam presentes, como medalhistas da Paralimpíada Tóquio. Rosenei, de 49 anos, é contemplada pelo Bolsa Atleta, um programa de auxílio do Governo do Estado, e administrado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

A atleta marcou 23s82 nos 100m da classe RR3, petra para atletas com paralisia cerebral. Com esse feito, ela tem grandes chances de ser selecionada para o estágio/campeonato Frame Running Development Camp & CPISRA International Cup 2022, na Dinamarca, que ocorrerão de 10 a 17 de julho.