Paradesporto: Atletas de MS convocados ao Parasul-Americano

Dois atletas e uma profissional de apoio vinculados a Mato Grosso do Sul foram convocados para representar o Brasil nos Jogos Parasul-Americanos 2026, que serão disputados entre os dias 5 e 15 de julho, em Valledupar, na Colômbia. Os três integrarão a delegação nacional anunciada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

O douradense Paulo Henrique Andrade dos Reis é atleta da Associação Sprint Social – Atletismo de Inclusão e Paratletismo, de Campo Grande, e disputará provas de velocidade no atletismo. Clarice Farias Sobreiras é cearense, mas faz parte da Ativams (Associação de Atividade de Valorização e Apoio ao Desporto Educacional), também da Capital. Adriana Bringel Gomes, de Fátima do Sul, representa a Ativams e participará como apoio.

O Brasil contará com uma delegação de 237 atletas em 13 modalidades. O atletismo é a modalidade com o maior número de convocados, tendo 47 representantes. São 14 atletas do badminton, 24 do basquete em cadeira de rodas, oito da bocha, 10 do ciclismo, oito do futebol de cegos, 12 do goalball, 20 do halterofilismo, 26 da natação, 22 do tênis de mesa, sete do tênis em cadeira de rodas, 12 do tiro com arco e 27 do vôlei sentado. A lista foi divulgada em etapas pelo CPB, com atualizações ao longo das últimas semanas.

Os Jogos Parasul-Americanos reúnem atletas com deficiência de países da América do Sul e fazem parte do calendário do esporte paralímpico no continente. A competição é organizada com a participação de comitês nacionais e entidades ligadas ao movimento paralímpico.

Esta será a segunda edição dos Jogos Parasul-Americanos. A primeira foi realizada em 2014, em Santiago, no Chile, com disputas ocorrendo em 2015. Na ocasião, Mato Grosso do Sul teve cinco dos 81 atletas convocados para a delegação brasileira.

Por Ricardo Prado