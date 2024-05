Paquetá segue na seleção, e CBF diz que não pode antecipar pena

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, emitiu nota oficial para explicar a manutenção da convocação do meia Lucas Paquetá à seleção brasileira que disputará os próximos amistosos e a Copa América.

A manifestação de Ednaldo se dá após ele consultar autoridades inglesas, responsáveis pela acusação contra o jogador.

A CBF ouviu de resposta que não há no momento qualquer sanção ao brasileiro, acusado de receber cartões amarelos de propósito, para influenciar o mercado de apostas.

Paquetá, então, se apresenta normalmente à seleção nesta quinta-feira (30), já nos Estados Unidos, onde o time de Dorival Júnior se prepara para os próximos jogos.

“Não pode a CBF, de forma autoritária e à revelia da Associação Inglesa que conduz o caso, apenar o jogador e proibi-lo de atuar pela seleção nacional, sob pena de configurar evidente antecipação de pena, o que, em hipótese nenhuma, pelo menos diante da legislação pátria atual, pode ser tolerado”, diz trecho da nota oficial do presidente da CBF.

Com informações da Folhapress

