Friozinho pela manhã dá lugar a temperaturas amenas no fim de semana em Mato Grosso do Sul

O mês de maio termina nesta sexta-feira (31) com uma manhã fria em Mato Grosso do Sul, mas a previsão do tempo indica que as temperaturas devem subir gradualmente ao longo do fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol predomina com poucas nuvens em todo o estado, proporcionando um clima agradável.

Em Campo Grande, os termômetros marcaram 16ºC nesta manhã. A máxima prevista para hoje é de 24ºC. No sábado, a temperatura não deve passar dos 26ºC, e no domingo, a previsão é de até 27ºC, indicando um leve aquecimento progressivo.

Pela manhã, diversas cidades de Mato Grosso do Sul registraram temperaturas ainda mais baixas. Em Sete Quedas, os termômetros marcaram 10ºC, enquanto em Ponta Porã, Dourados e Amambai, a temperatura foi de 11ºC. Aral Moreira e Porto Murtinho tiveram 12ºC, Três Lagoas 13ºC, Corumbá 14ºC e Coxim 15ºC.

Para a tarde desta sexta-feira, as máximas previstas variam de região para região. Na região sul do estado, Ponta Porã deve atingir 21ºC e Dourados 22ºC. Já na região pantaneira, as máximas são um pouco mais elevadas, com 24ºC em Aquidauana, 26ºC em Porto Murtinho, 28ºC em Coxim e 29ºC em Corumbá.

Outras máximas para hoje incluem:

– Naviraí: 21ºC

– Ivinhema e Nova Andradina: 22ºC

– Três Lagoas e Chapadão do Sul: 23ºC

– Bonito, Água Clara e Paranaíba: 24ºC

– São Gabriel do Oeste: 25ºC

– Nova Alvorada do Sul e Costa Rica: 26ºC

O clima mais ameno e ensolarado deve se manter durante o fim de semana.