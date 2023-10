Pan: Brasil garante dobradinha dourada no vôlei de praia

O Brasil garantiu uma dobradinha dourada, nesta sexta-feira (27), na disputa do vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos, disputados em Santiago (Chile). Na final feminina Duda e Ana Patrícia derrotaram as canadenses Melissa e Brandie por 2 sets a 0 (parciais de 22/20, 21/18) para garantirem o lugar mais alto do pódio. Já entre os homens André e George superaram os cubanos Alayo e Diaz por 2 sets a 1 (parciais de 21/12, 19/21, 15/13) para ficarem com o ouro.

Com estas conquistas o Brasil encerrou um jejum que já durava 12 anos na modalidade, pois os últimos ouros do Brasil no vôlei de praia em uma edição de Jogos Pan-Americanos foram alcançados em 2011, em Guadalajara (México).

“É uma realização uma medalha em campeonatos grandiosos como este. Já é motivo para se orgulhar, ainda mais sendo uma medalha de ouro. Levando em consideração tudo o que temos vivido, os torneios que disputamos, essa conquista se torna ainda mais linda para nós”, declarou Ana Patrícia.

Com informações da Agência Brasil.

