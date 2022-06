Sufocados pelo Z-4, Guarani e CSA ficam em empate sem gols

Guarani e CSA passaram em branco na manhã deste domingo (19), em um jogo movimentado pelo Campeonato Brasileiro Série B. Com o empate sem gols, no estádio do Brinco de Ouro, em Campinas, o Bugre permanece na zona de rebaixamento, em 18º colocação, com 13 pontos. A equipe alagoana, fica em 16º, com 14 pontos e fica próximo do Z4.

Na próxima rodada, o CSA enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de MS), no estádio do Rei Pelé. Já o Guarani entra em campo na próxima sexta-feira contra o Londrina, ás 18h (horário de MS) no estádio do Café.

O líder do Campeonato da Série B é o Cruzeiro, que segue com seus 31 pontos, seguido pelo Vasco da Gama (27 pontos), Bahia (25) e Grêmio (21), que venceu o Sampaio Corrêa ontem (18), e entrou na zona de classificação para a série A do futebol nacional.