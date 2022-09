Palmeiras vence Atlético e se aproxima de título

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na noite de ontem (28), no Mineirão. Com a vitória, o Verdão ficou ainda mais próximo de levantar a taça do Campeonato Brasileiro. O clube mostrou o porquê de ser considerado o time mais bem treinado das Américas e se saiu bem diante um Atlético que precisava da vitória em casa.

Com o resultado, aliado aos demais jogos, o Verdão tem nove pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é o Fluminense. Amplia assim, em um ponto, a vantagem com que entrou nessa rodada. Já o Atlético-MG, com a derrota, tem agora 40 —20 a menos que o Palmeiras, em sétimo.

Como foi Atlético-MG x Palmeiras

Mesmo desfalcado, o Palmeiras conseguiu jogar e saiu com a vitória fora de casa. Entretanto, o Atlético-MG foi melhor muitas vezes, principalmente no primeiro tempo. Os primeiros minutos preocuparam o Palmeiras e tiveram o Galo como protagonista. Mas a trave, Marcelo Lomba e um sistema defensivo sólido transformaram a animação dos donos da casa em bagunça tática.

Com Hulk de volta, os anfitriões encontraram espaços, criaram e empilharam chances perdidas. Foram superiores nos primeiros 45 minutos, mas não transformaram em gols as oportunidades produzidas. Somente Keno ficou perto de marcar três vezes. Na primeira, acertou a trave em bonita conclusão. Na segunda, a mais clara delas, cabeceou para fora. Na terceira, livre na pequena área, isolou.

Dudu foi o destaque do Verdão. O camisa 7 concluiu assistência de Mayke muito perto do gol e acertou a trave direita de Everson.

Na volta do intervalo, Cuca tirou um lateral e colocou um atacante, desarrumando o time e abrindo espaços na defesa. Com os espaços, não demorou muito para o Palmeiras abrir o placar. Numa jogada ensaiada, Murilo desviou para a rede e abriu o placar. Dali em diante, podemos dizer que o Atlético-MG assustou muito pouco.

Polêmica de arbitragem

Aos 28 do segundo tempo, Atuesta foi calçado no tornozelo, na área. O lance não foi revisado no monitor do VAR. Seguiu a marcação de campo, com o lance anulado. Já Aos 42 minutos do segundo tempo, Breno Lopes chegou a fazer o segundo gol do Verdão, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique anulou o lance, sob alegação de falta de Rafael Navarro em Mariano.

As decisões trouxeram repercussão nas redes sociais. Muitos palmeirenses acusaram decisões tendenciosas da arbitragem e reclamaram dos erros.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.