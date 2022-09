‘Sorria’ é um thriller de terror que, apesar dos sorrisos, assusta!

Filme da Paramount estreia hoje nos cinemas com proposta de assustar e divertir

Chega hoje aos cinemas de todo o Brasil o filme “Sorria”, da Paramount, que conta a história da dra. Rose Cotter, uma médica que, após atender uma paciente que afirma estar sendo perseguida por uma entidade sobrenatural que sorri de forma horripilante e, em seguida, morre de forma bizarra em seu consultório, vê sua vida virar do avesso com uma série de eventos inexplicáveis e com outros casos semelhantes, que descobre estarem relacionados.

“Smile” (título em inglês), parece uma mistura de “O Chamado” com “Verdade ou Desafio”, pois traz um pouco daquela atmosfera criada pela espera de sete dias com visões da menina Samara, entre um telefonema e a morte, que lentamente chega para buscar quem atendeu à ligação do além, mostrando, em “Sorria”, a agonia do tempo passando mais rápido do que o esperado para as vítimas inevitáveis da trama sobrenatural, e o detalhe do filme que remete a “Verdade ou Desafio” é o sorriso bizarro e assustador que se manifesta nas vítimas da entidade assassina.

Enquanto isso, a protagonista vai lidar com um mal incansável e sádico, que tortura psicologicamente todas as suas vítimas, uma a uma, antes de eliminá-las de forma brutal e traumatizante. Toda essa jornada de horror a forçará, ainda, a confrontar situações de seu passado que ainda precisam ser resolvidas, de forma que isso a ajude a agir de modo que a mantenha viva.

Rotten Tomatoes

O filme vem sendo bem avaliado no site Rotten Tomatoes e, até o momento, obteve índice de 77% de aprovação, porque, de acordo com as críticas, a trama consegue – apesar dos clichês característicos desse gênero – assustar, divertir e passar “a moral da história” de forma compreensível e relevante.

Sinopse

“Após testemunhar um acidente traumático e bizarro envolvendo um paciente, a dra. Rose Cotter começa a vivenciar eventos assustadores que ela não consegue explicar”, conta a sinopse oficial. Nesse caso, os evento assustadores são situações sobrenaturais, mas, principalmente, pessoas com sorrisos horripilantes em seus rostos.

O elenco traz a atriz Sosie Bacon (“Mare of Easttown”), além de nomes como Robin Weigert (“Big Little Lies”), Jessie T. Usher – o icônico Trem Bala, de “The Boys” –, Kyle Gallner (“Pânico 2022”) e Kal Penn, ator que ficou marcado por produções como “House”, “How I Met Your Mother” e “De Repente é Amor”.

